Caixinha niega interés de Cruz Azul por Sebastián Jurado

Tras las declaraciones hechas por el propietario de los Tiburones Rojos, Fidel Kuri, donde aseguraba que Cruz Azul era uno de los equipos interesados en Sebastián Jurado, el técnico Pedro Caixinha ha desmentido dichas declaraciones.El entrenador portugués fue cuestionado sobre el interés por el portero veracruzano, sin embargo, señaló que en Cruz Azul no tienen necesidad de contratar a otro portero.“La institución tiene reglas, tiene principios también en lo que se refiere a tema de negocios, pero hay que ver un poco más allá; en el último domingo en el Azteca, el 0-0 que se vivió fue porque estaban actuando los dos mejores porteros, en mi punto de vista, de la Liga MX, entonces eso quiere decir que Cruz Azul está muy claro en lo que tiene en la portería y no necesita hacer las cosas de esta manera”, mencionó en conferencia de prensa.En la actualidad Cruz Azul cuenta con tres porteros registrados, Jesús Corona, de 38 años, Guillermo Allison de 28 y Alejandro Peláez de 25, este último no ha tenido actividad con el primer equipo en Liga MX desde su llegada en el Apertura 2013.