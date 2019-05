Caixinha no ve tanta pasión en México

"Me gusta mucho cómo está organizado el torneo mexicano, pero hay muchas cosas por detrás de la regularidad de un equipo para que pueda disputar las últimas instancias".



Pedro Caixinha, técnico de Cruz Azul, considera que en México no hay tanta pasión de los aficionados, en comparación con otras ligas y dio como ejemplo lo que vivió cuando dirigió al Rangers de Escocia."El futbol mexicano es muy competitivo, muy interesante, por supuesto cada club tiene sus indiosincracias. Antes de venir, estaba en Rangers, ha descendido a la cuarta división, tiene un estadio maravilloso. Desde cuarta división hasta todos los partidos como local, las plazas eran de 50 mil y siempre estaba lleno. Eso representa la pasión que tú tienes por un club, sea en cualquier circunstancia que esté. En México yo no veo tanto eso. Hay una pasión tremenda por el futbol, por los clubes, pero se hacen presentes si están de moda, si el equipo va bien, entonces yo soy aficionado. Si no va bien, te retiras un poquito. Creo que hay que generar esas sinergias”, consideró.Por otro lado, al portugués no le importa que si La Máquina es el equipo a vencer y prefiere centrarse