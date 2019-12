Calderón perdonó impuestos millonarios a esposa de García Luna

Ciudad de México.- Durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa las autoridades fiscales del país cancelaron un total de 4 millones 741 mil pesos en impuestos al negocio registrado a nombre de Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa de Genaro García Luna, detenido en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.



El negocio de la esposa de García Luna es un restaurante-cafetería que opera en el sur de la Ciudad de México. El monto “perdonado” por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) fue sólo por su operación durante un año. El restaurante funciona actualmente como fonda, donde el servicio completo tiene un costo desde 70 pesos.



El beneficio fiscal fue otorgado en 2010 —cuando García Luna era secretario de Seguridad Pública—, según la base de datos que dio a conocer el SAT, después de una largo litigio que entabló la organización civil Fundar para transparentar los privilegios fiscales en condonaciones y cancelaciones de impuestos que obtuvieron personas físicas y morales de 2007 a 2019.



Cabe recordar que al cancelar adeudos fiscales, el SAT ya no intenta cobrarlos. Las autoridades tributarias deben asegurarse que el monto de la deuda de la persona física o moral es menor al costo de cobrarla o si los deudores simplemente no pueden pagar.



La marca registrada por Linda Cristina Pereyra Gálvez de García, Los Cedros, Café, Pastelería y Restaurante, inició el proceso de registro ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), así como su logotipo, en agosto de 2007 y hasta ahora el negocio cuenta con dos sucursales en el país.



La sucursal matriz se ubica en el corazón de un barrio popular en el sur de la Ciudad de México, en Paseos del Sur, por el rumbo de La Noria, en la alcaldía Xochimilco. Se trata de un modesto establecimiento con capacidad máxima para 80 personas, cuenta con dos niveles: la planta baja es la zona del restaurante-cafetería y en la parte alta, se indica, también hay servicio de cibercafé y cuenta con una boutique, esta última está prácticamente abandonada.



Vecinos de la cafetería aseguran que el inmueble tiene más de 10 años operando como fonda de alimentos, que antes se conocían como Fonda de Santa María (logo que aún conserva en la parte superior de la construcción) y que de unos años a la fecha le cambiaron el nombre y logotipo a Los Cedros Café.



Una de las variantes del escudo de armas del apellido García se distingue por tener árboles de cedro. Este elemento se encuentra en el logotipo de la empresa de la esposa del exfuncionario, el cual tiene las imágenes de dos de estos árboles, además de una luna menguante, ambos integrados dentro de un círculo, con lo que se hace referencia a los apellidos García Luna.



La propietaria cuenta con otra sucursal en Cuernavaca, Morelos, la cual se ubica también en una colonia de clase media-baja, en la calle Doctor Gustavo Gómez Azcárate 404, fraccionamiento Reforma, de la capital del estado. El establecimiento es un poco más grande, pues está diseñado para recibir entre 100 y 120 comensales, aproximadamente.



Las cafeterías-restaurantes no son negocios ostentosos y contrastan con las empresas a las que se encuentra vinculada la pareja García Pereyra en el extranjero, incluso con nombres similares entre ellas: Restaurante & Beverage Operator Los Cedros LLC y Los Cedros and Best Friends Group LLC, inscritos en Miami, Florida, Estados Unidos.



En una investigación previa, realizada por la columnista de esta casa editorial Peniley Ramírez, se relaciona a la pareja con, cuando menos, 15 empresas inscritas en las zonas exclusivas de la ciudad de Miami, lugar donde radica la familia desde 2012.