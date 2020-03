Calderón ‘se disculpa’ con AMLO y acepta tregua

Escuchar Nota

“Sr. Presidente: aquí acompaño el tweet en el que hice una pregunta abierta. No hice la afirmación que usted dice. Pregunté y estoy en mi derecho. También publiqué la aclaración de la Sra. Beatriz Gutiérrez. Si eso le parece ofensivo o calumnioso, me disculpo. (no lo es)”, escribió.

Sr. Presidente: aquí acompaño el tweet en el que hice una pregunta abierta. No hice la afirmación que Usted dice. Pregunté y estoy en mi derecho. También publiqué la aclaración de la Sra. Beatriz Gutiérrez. Si eso le parece ofensivo o calumnioso, me disculpo. (no lo es) https://t.co/HcljSC83MT — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) March 31, 2020

Sí me parece preocupante que, en medio de una crisis mundial, el Presidente de México ocupe su tiempo y energía en algo que no sea atender esta grave situación. Todos los mexicanos queremos que nuestro país salga adelante, y eso exige su plena concentración. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) March 31, 2020

Le tomo la palabra, hagamos una tregua. No polaricemos ni desde la Presidencia (conservadores, etc), ni desde la oposición. Concentrémonos en atender la emergencia. Pongo a su disposición la experiencia adquirida con H1N1. Enfoquémonos en servir a México en esta hora tan difícil. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) March 31, 2020

El ex presidentey aclaró que este lunessobre quién era la persona que estaba detrás del titular del Ejecutivo, yA través de varios mensajes en su cuenta en la red social de Twitter, Calderón Hinojosa dijo que está en su derecho de preguntar y recordó que, y dijo queAdemás, el ex panista cuestionó y dijo quePero los comentarios no quedaron ahí, pues Calderón Hinojosa terminó pordurante su tradicional conferencia matutina y puso a su disposición, y así enfocar en servir a México.Fue esta mañana cuando AMLO llamara a una tregua con sus detractores y donde sugirió a Felipe Calderón disculparse luego de que sembrara la duda de que el mandatario sostuvo una comida con un presunto narcotraficante.