Calderón y Zavala impugnan negativa del INE a registro de México Libre como partido

"Que digan que son aportaciones irregulares o no identificables es una mentira, atropella nuestros derechos, nos indigna y no lo vamos a permitir", afirmó.

“La democracia solo se defiende dentro del Estado de Derecho” @Mzavalagc



Seguiremos defendiendo al @INEMexico porque las instituciones son importantes.



Se impugna ante el Tribunal Electoral @TEPJF_informa porque nos asiste el derecho. #JusticiaParaMéxicoLibre #MéxicoLibreVa pic.twitter.com/eQOkWFyfA4 — C’est la vie! (@sandrishf) September 13, 2020

"Nosotros lo debilitamos al INE, las decisiones injustas debilitan a las instituciones", reiteró.

"Quieren aplicarnos una regla que no existe", insistió.

La presidenta de la organización México Libre,luego que el Consejo General lesAcompañada por su esposo, el ex Presidente Felipe Calderón,, como lo señalaron los consejeros electorales.En un mitin virtual, dijo que sabiendo que desde Palacio Nacional se les persigue por pensar distinto, fueron cuidadosos en cumplir cada uno de los requisitos establecidos por la ley para obtener el registro.Zavala aseguró que entregaron al INE copias de las identificaciones de quienes realizaron las aportaciones, mostraron su firma, proporcionaron sus RFC, las copias de las tarjetas a partir de las cuales se realizaron éstas e incluso sus direcciones, aún cuando eso representaba un riesgo.La ex candidata presidencialy con ello violentar los derechos políticos de más de 260 mil ciudadanos que participan en México Libre.A pesar de ello, afirmó, respetan al Instituto y continuarán defendiéndolo, ya que es un obligación de todos defender a las instituciones.En su turno, Calderón explicó que la impugnación argumenta que la decisión de los consejeros electorales no está motivada ni fundada.El documento que, dijo, fue elaborado por una decena de abogados de manera voluntaria, señala que, es posible negar el registro.El ex Mandatario dijo que además de que fue votada en contra por el Consejo General, está regla fue aplicada de manera específica a México Libre, por lo que fueron medidos con diferente vara.No obstante, agradeció al Presidenteya que con el «burdo ataque» en contra de él y de México Libre le ha dado a la organización una publicidad que no habrían podido pagar.