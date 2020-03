‘Caldo de pollo y chile picao’, receta de Barbosa vs Covid-19

Escuchar Nota

Nuevamente el gobernador @MBarbosaMX bromea sobre el #COVID19mx y señala un caldo de pollo como remedio para quienes se curaron @e_consulta @periodistasoy @lalogsoto pic.twitter.com/GiOUEV2LPg — Patricia Méndez (@Patricia1mdz) March 31, 2020

Para el gobernador, el procurador federal del Consumidor (),, es un “chocante, porque no le ha atendido sus llamadas telefónicas, las cuales tienen el interés de solicitar la revisión de los precios en la entidad."He tratado de buscar al director de, no me contesta el chocante a pesar de que lo conozco hace años, fuimos diputados en el 2000 pero es un chocante…”, dijo el gobernador.Por lo anterior, el mandatario estatal dijo que tiene contacto sólo con el delegado de la dependencia federal, quien ya está actuando en este sentido.En conferencia de prensa, aseguró que, pues es necesario evitar que los “buitres” cobren de más a sus clientes.Al final, tras advertir que las personas contagiados de Covid-19 pueda volver a enfermarse y que, por tanto, es necesario extremar precauciones para evitarlo, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta sugirió también para su recuperación,"Yo les propondría que quien tuvo coronavirus,