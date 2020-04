Caleb Plant levanta la mano para enfrentar al ‘Canelo

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El boxeador estadunidense Caleb Plant nuevamente levantó la mano para pelear con el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y dejó en claro que estaría listo para enfrentarlo en septiembre.



Mientras las funciones de boxeo siguen a la espera debido al COVID-19, aún se desconoce cuándo y con quién se medirá el “Canelo” en su primera pelea del año, pero Plant aseveró que él sería una opción.



"Siento que soy el paquete completo y, como dije, soy libre en septiembre”, dijo el campeón supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) a “Fightype”.



Muchas noticias han surgido respecto del “Canelo”, de quien se mencionó enfrentaría el 2 de mayo al británico Billy Joe Saunders en Las Vegas y en septiembre al kazajo Gennady Golovkin, para completar la trilogía.



Sin embargo, el presidente de Golden Boy Promotions, Eric Gómez, comentó la semana anterior que con Saunders no había nada concreto, mientras que en el equipo de “GGG” esperan hacer una pela antes del choque con “Canelo”, lo que abre la puerta a Plant.



Soy un peleador de clase mundial, deberían ofrecerme algo razonable”, añadió el pugilista, quien fue criticado en febrero por Oscar de la Hoya, promotor del “Canelo”, quien lo acusó de no haber querido tomar la oportunidad cuando se la ofrecieron.



El invicto estadunidense, quien presenta récord de 20-0, 12 por la vía del nocaut, aseveró que aún tendría que someterse a un riguroso campo de entrenamiento, aunque con su dedicación y disciplina no tendrían ningún problema.