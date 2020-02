Caliente se suma al paro nacional #UnDíaSinNosotras

Escuchar Nota

“Como padre y esposo soy respetuoso de las mujeres, reconozco en ellas delicadeza, inteligencia, capacidad y un alto sentido de responsabilidad por lo que tienen mí respeto y admiración, de tal manera que Corporación Caliente siempre estará abierta a todo lo que sea en su beneficio y en la búsqueda de sus anhelos”, concluyó.



Al manifestar su apoyo irrestricto a todas aquellas acciones encaminadas a terminar con lay en apego a los principios que rigen a Corporación Caliente, el presidente, Ing. Jorge Hank Rhon, determinó que esta empresa de sumará sin cortapisas al paro nacionalEl movimiento convocado por la sociedad civil a través de redes sociales, es una demanda desesperada para que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, implementen medidas eficaces para erradicar las agresiones contra las mujeres que al parecer van en aumento, dijo el empresario.Destacó que no se trata de una crítica, sino se ser partícipe de las demandas comunitarias que sin duda resultarán en acciones positivas para evitar que más mujeres, de todas las edades, continúen sufriendo agresiones “no podemos permanecer inertes ante hechos tan lamentables.señaló que este llamado ya ha dado resultados en países de Europa del Este y Chile “movimientos muy similares, dieron paso a la consumación jurídica, legislativa y social de los derechos de las mujeres y estoy convencido de que México no se puede quedar atrás”.En las empresas que integran, agregó, no se sancionará a quienes decidan ser parte de este colectivo “porque estamos convencidos que la salvaguarda de su integridad es prioritaria”.Apuntó que, en la actualidad los trabajadores de Corporación Caliente superan 5 mil personas, de las que poco más de la mitad son de sexo femenino, por lo que enfatizó la importancia de ser parte de este colectivo.Asimismo, afirmó que confía plenamente en que las autoridades de los tres órdenes de gobierno trabajan arduamente para terminar con este flagelo que, en las últimas semanas ha mantenido en vilo a la sociedad mexicana.En ese sentido, el empresario tijuanense consideró que los agravios a mujeres “parecen resultado de una masculinidad tóxica que se ve rebasada o en su caso, del machismo exacerbado y tan arraigado que existe en nuestro país”.Agregó que el llamado a que las mujeres no salgan de sus hogares el próximo lunes 09 de marzo “debe ser una alerta, no sólo para los gobiernos, sino para la sociedad en general y de manera especial, para nosotros los hombres”.