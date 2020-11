Califica Alfonso Romo de ‘criminal’ no prever lluvias en Tabasco

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Alfonso Romo, jefe de la oficina de Presidencia, calificó de “criminal” el que el Estado mexicano en 100 años no haya previsto accidentes como las lluvias que este fin de semana inundaron Tabasco y resultaron en cinco muertes, pese a que “año con año acosan a cientos de miles de mexicanos”.



Al presentar el plan de trabajo del gobierno federal para el desarrollo de la Agenda 2030 durante el próximo año, el funcionario consideró que “este lamentable episodio” es un “llamado a la acción para recapacitar y enmendar el rumbo de nuestro modelos de desarrollo. En ese sentido tenemos que reducir nuestra huella ambiental, así como las emisiones de gases de efecto invernadero”, consideró.



El fin de semana pasado, las lluvias en Tabasco llevaron que al menos ocho ríos crecieran y obligaran la descarga de la presa Peñitas. Romo dijo que lo que sucedió en la entidad, donde se construye una refinería para garantizar soberanía energética, “es un recordatorio que el cambio climático constituye una amenaza existencia que empobrece y exacerba las desigualdades”.



Agregó que si no se asume “una vocación sostenible” en todas las decisiones, “tragedias como la de Tabasco serán cada vez más frecuentes e intensas”.



Pero eventualmente se podrían sumar aumentos en el nivel del mar en zonas costeras, en el número de huracanes, sequías más prolongadas, menor disponibilidad de agua para consumo humano e industrial, mayor propensión a incendios forestales, la pérdida de biodiversidad y alteraciones en la propagación de enfermedades infecciosas como el dengue, agregó.



En ese sentido, presentó a sus compañeros de gabinete el programa de gobierno para el próximo año con el que se buscan abordar los 17 objetivos de desarrollo sostenible con los que se comprometió México. Enfatizó que en enero se tendrá un costo de implementación de metas aceleradoras.







El primero punto es reducir a la mitad la proporción de personas que viven en la pobreza; promover la igualdad de género porque en caso contrario “no nos recuperaremos”; agilizar el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados, a trabajo decente y al crecimiento económica con el objetivo de universalizar los servicios bancarios, financieros y de seguros.



Al tiempo de lograr el acceso universal y asequible a internet; reducir el desperdicio de alimentos; proteger hábitats naturales y biodiversidad; y reducir la corrupción y el soborno. Para todo ello, reiteró que será necesario tener en cuenta la inversión.



“Que no se nos olvide, sin inversión no cumpliremos los Objetivos de la agenda 2030. Esto que quede por favor muy claro. La comunidad inversionista a nivel mundial demanda cada vez más la aplicación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza para los proyectos e inversiones y México debe considerar ir hacia ese camino”, expuso.



El Consejo Nacional Agenda 2030 estuvo presidido por el canciller Marcelo Ebrard, quien recalcó que con la pandemia de Covid.19 el escenario para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible es distinto al previo a la pandemia, pero las políticas del gobierno requieren congruencia para garantizar la gobernanza.



También inauguró el evento Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, quien dijo que cumplir con la Agenda 2030 “tomará más tiempo, pero no es imposible”. Por lo que se necesita aprender a convivir con el virus y en dicho sentido, impulsar la tecnología digital.