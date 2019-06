Californication festeja 20 años

Eran, literalmente, los albores del siglo 21 cuando en la radio empezó a sonar Otherside, que con su evocadora frase inicial “How long, how long will I slide?” se convertiría en una de las más emblemáticas canciones de Red Hot Chili Peppers. Se trataba del tercer sencillo que la banda desprendía de Californication, séptimo álbum de estudio que vio la luz hace exactamente 20 años.Sobra recalcar que ha sido el más exitoso disco del cuarteto, incluso por el que el gran público conoció su propuesta musical.El álbum, con sus fuertes temáticas, resultó además un parteaguas en la historia de RHCP, pues entre estos 15 temas, se encuentran algunos de los más grandes éxitos de su carrera.Con más de 16 millones de copias vendidas y el logro en 2007 de que Billboard lo pusiera en el sitio 88 de la lista de los 200 discos definitivos que todo amante de la música debería tener, Californication representó la redención de cuatro artistas que a 15 años de haber fundado la banda había vivido una muy dura etapa al grado incluso de la muerte, como fue el caso de John Frusciante, quien había tocado fondo por su adicción a la heroína.Anthony Kiedis, frontman de la banda, acudió en ayuda del guitarrista caído en desgracia; le obsequió una nueva guitarra para que concluyera su segundo disco como solista. El reencuentro estaba por darse. Flea, el polémico bajista (quien luego tocara desnudo en la edición de Woodstock de 1999 como parte del Californication Tour) le propuso regresar a tocar con ellos, hecho que le devolvió el espíritu a Frusciante.El productor Rick Rubin decidió trabajar en el nuevo proyecto, una vez que también se reintegrara Chad Smith. Así, rebuscando en lo profundo de sus almas fueron dando forma a piezas que sirvieron de catarsis para muchos de sus demonios, entre ellos las drogas, sueños malogrados y miedos ocultos.En el disco destaca el funk de Around the World, el sarcasmo de Emit Remmus o la inspiración de Savior, además de letras que tocan temas como la lujuria, las pérdidas, el suicidio y las drogadicción.Hoy hay que celebrar esta grabación que demoró unos cuatro meses (inició en diciembre de 1998) pero cuya huella es imborrable.