Call Me By Your Name vuelve este año

Call me by your name, la película que en 2017 cautivó corazones con las actuaciones de Timothée Chalamet como Elio y Armie Hammer como Oliver, tiene más que confirmada una segunda parte.Aunque al principio era sólo un rumor, poco a poco se fueron aclarando las cosas y ahora ya sabemos que la nueva película ya se está filmando y llevará por título Find Me (Encuéntrame). Por si esto fuera poco, se reveló ya que se espera su llegada a las salas de cine para los últimos días de octubre de 2019.