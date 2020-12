‘La Virgen sabe que no se puede’; calla pandemia danza y festejos a la guadalupana

Escuchar Nota

A sus 80 años, María forma parte de uno de los grupos de matachines más antiguos depero en este atípico 2020 le será imposible ofrendar su baile porque por disposición de la Secretaría de Salud, ante el angustiante incremento de contagios por coronavirus, la Basílica de Guadalupe, en la Colonia Independencia, permanecerá cerrada del 10 al 13 de diciembre por primera vez en su historia.Hasta hace unos días había la esperanza de que mediante una agenda, cada una de las danzas llegara al atrio de la Basílica el día 12, en un horario programado -lo que ocurrirá sólo del 7 al 9 de diciembre-, pero aún en este caso, y debido a la pandemia, María no podría acudir porque es mayor de 65 años."En 1968 yo me metí a la danza de palma de don Florentino Martínez, con un grupo de 10 o 12 chicas, para aprender y llevar esos bailes a la fiesta patronal de Guanamé, en Venado, San Luis Potosí, y me fui quedando...."Quería darle gracias a la Virgen porque a finales de octubre, aunque no bailara, porque todavía me canso un poco.La Danza Chichimeca Guadalupana, en la que cuatro generaciones de la familia De la Rosa han plasmado su sello y devoción, se encuentra entre las agrupaciones más longevas de la Indepe.David, hermano de Raymundo, fue miembro del grupo, y desde hace décadas encabeza la, en honor a su padre, quien ya falleció y era conocido como Pepino.Raymundo comparte lo difícil que ha sido comunicarles a los danzantes que no habrá festejo guadalupano en la Basílica....Es la primera vez que a la Basílica no llegarán ríos de peregrinos ni habrá vendimia en los alrededores ni la gente se arremolinará en torno a los incansables matachines de vistosos trajes y penachos, entre estallidos de cohetes, retumbar de tambores y corretizas de los viejos de la danza.Raymundo platica que alguna vez su abuelo le contó que el antiguo Santuario se mantuvo cerrado en medio de la persecución religiosa de la Guerra Cristera, a finales de los años 20 del siglo pasado.Entonces, él y varios jóvenes que en ese tiempo pertenecían a otra danza, acudieron ante las autoridades para solicitarles que ese 12 de diciembre abrieran el templo y les permitieran celebrar a la Morena del Tepeyac."Mi abuelo me decía que decenas de matachines salieron de la Curia, en Catedral, en peregrinación hacia el Santuario y en medio caminaban los sacerdotes. Esa experiencia la recordaba con mucha emoción".En su caso, los matachines, los tamboreros y los viejos de la danza han sido figuras cotidianas desde su niñez.Él se integró al grupo a los 6 años, y ahí convivía con familiares, vecinos y amigos."Cada día 11 por la noche bailábamos adentro de la Basílica y le seguíamos afuera después de medianoche. Nos retirábamos y volvíamos para estar casi todo el día 12. Nos preparábamos todo el año para llevar esa ofrenda"....No sabe la fecha exacta, pero la danza de palma que hoy coordina Cecilio Aguilar Ortiz, de la Colonia Cerro de la Silla, nació, por lo menos, hace un siglo, porque en fotos que muestra, sus iniciadores lucen un estandarte fechado en 1921."Antonio García Leal la trajo de. También estuvo Juan Morales, que se la cedió a Marcelino Lira, y él, a su vez, a Florentino Martínez."Mi suegro, Américo Reyna, la tomó en 1970. Yo me integré y desde el 2004 me quedé a cargo", detalla.Precisamente en este año se cumple medio siglo desde que la agrupación es dirigida por la familia de Cecilio, y desde hace meses preparaban una celebración en grande para el 12 de diciembre, con la esperanza de que la contingencia sanitaria terminara, pero no fue así."Estamos muy tristes porque por primera vez, después de tantos años, debemos ponerle pausa a esta gran tradición", lamenta Cecilio, quien es mecánico.La coordinadora de danzas guadalupanas de la Basílica, Mayté del Carmen Cerda Zárate, ya está reprogramando los horarios para que los danzantes acudan del lunes 7 al miércoles 9 de diciembre, y aunque acatarán estas nuevas disposiciones le han manifestado su pesar y desconcierto.Maestra de profesión y comprometida con la actividad pastoral, Mayté dice que como otros grupos, el día 12 de cada mes realizan una peregrinación a la Basílica, además de ensayar continuamente y presentarse en fiestas patronales durante todo el año.Cada agosto también se unen a la peregrinación que sale de Monterrey hacia la Basílica en la Ciudad de México, y desde septiembre se preparan para la fiesta de la guadalupana, porque ese día muestran sus danzas con ejecuciones especiales.