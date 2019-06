Caloncho no coincide con Paty Navidad

Caloncho no comparte las declaraciones de Paty Navidad, quien negó que exista el calentamiento global.Luego de que la actriz compartiera en redes sociales que este tema es uno de los puntos más fuertes para manipular a la sociedad, internautas y algunas figuras del espectáculo refutaron tal idea.“Me parece interesante que una persona como ella tenga un juicio así, pero no me parece sensato ni lo comparto. Si no lo quieres ver como calentamiento global, observa lo que sucede en los mares.“Hay quienes alegan que la tierra es plana y hasta documental tienen y está cag*** escuchar su punto de vista, pero la ciencia tiene mucho más peso que comentarios absurdos”, afirmó Caloncho.Para el sonorense, cuidar el medio ambiente no es una moda, sino una forma de vida, misma que aplica en su día a día.Fiel creyente de que la educación se enseña con el ejemplo, pues al menos así lo aplica con sus hijos, el cantante cambió algunos hábitos.“El agua, para mí, es sagrada. Trato de evitar el uso de plásticos. Si se me antoja una hamburguesa, no la pido para llevar porque para envolverla utilizan bolsas y unicel, entonces prefiero comerla en el plato que te dan en el restaurante”.Aclaró que con este tipo de conductas no quiere ser catalogado como evangelizador, ya que su único objetivo es mejorar el mundo donde vivirán las futuras generaciones.“Como persona, estoy preocupado por lo que viene, lo que nos va a tocar experimentar como especies si seguimos con este tipo de hábitos de consumo absurdos”.