Calos Galindo será portero de Tigres ante las bajas de Nahuel Guzmán y Miguel Ortega

Escuchar Nota

COMUNICADO A NUESTRA AFICIÓN#EstoEsTigres — Club Tigres Oficial (en Casa ) (@TigresOficial) August 14, 2020

Tigres encontró la solución en casa y repatriaron a un arquero que habían dejado libre durante el verano, se trata dede 20 años., el técnico Ricardo Ferrretti no tenía un arquero de experiencia, ya que los candidatos no contaban ni con la mayoría de edad en el país., no tenía equipo y lo registraron durante la tarde del viernes tras dar a conocer los casos de Covid-19 y las bajas por lesión de los juveniles de la sub-20.De los arqueros sub-17, Fernando González (16 años, 5 meses), Paolo Bedolla (14 años, 7 meses) y Zahir García (17 años y un mes) son las opciones para ir a la banca., por lo que no serán tomados en cuenta para el partido del domingo ante Toluca y también se perderían el partido de la jornada 6 del Apertura 2020 frente a Pumas, ya que ambos guardametas serán sometidos a un nuevo test hasta un día previo al partido.El problema de los dos arqueros no es todo en Tigres, ya que, de la Sub-20, también es baja por un tema médico que le impedirá jugar por lo menos en las próximas dos semanas.Arturo Delgado, titular con la Sub-20 de los felinos, físicamente no está en condiciones al tener una molestia muscular, con esto Tigres ya no solo presenta bajas para el primer equipo, por lo que requiere por lo menos un arquero titular en Liga MX y con la Sub-20.Con información de Marca