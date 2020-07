Calzoncit fregó a toda la familia: víctima de la Caja San Agustín

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Francisco Valdés Salas y varios miembros de su familia, por medio de la caja ilegal de ahorros San Agustín, fueron embaucados por Carlos Calzoncit Martínez y, casi a un año desde que se iniciaron los procedimientos legales para recuperar su dinero, nadie hace nada.



Durante una entrevista para Tele Zócalo Nocturno, el afectado, quien hace tiempo fue profesor del “presunto” delincuente, lamentó que durante años reunieron con mucho esfuerzo sus ahorros y ahora se encuentran en la incertidumbre.



Fue cuando les empezaron a negar el acceso a sus recursos que se dieron cuenta de que algo estaba mal y acudieron a la Fiscalía General, donde luego de una odisea de trámites, finalmente se declara incompetente para el asunto y optaron por el juzgado mercantil, pero el avance ha sido prácticamente nulo.







Aunque cuentan con un documento emitido en 2019 dirigido al abogado Santos Rivera Rodríguez, donde Carlos Calzoncit Martínez reconoce el adeudo a los miembros de esta familia, que asciende en total a 690 mil 456 mil pesos con 34 centavos, nada se ha logrado y ellos no han podido recuperar su patrimonio invertido como ahorro en la caja ilegal de ahorros San Agustín.



“Desde hace un año, toda la familia le solicitamos que ya no queríamos pertenecer a esa Caja… nos fregó a toda la familia… nos ofrecía préstamos a muy bajo interés, pero ahora vemos que nos está cobrando a lo chino”, dijo el afectado Francisco Valdés Salas, quien señaló que fue profesor del presunto defraudador.



En agosto del año pasado, Valdés Salas realizó su primera denuncia pública. Indicó que recientemente pusieron la demanda en el juzgado mercantil, aunque la advertencia que hacen los abogados es clara: “va para largo”.



Además, entre otras irregularidades, las víctimas entregaron sus recursos sin darse cuenta de que las libretas que les entregaron en ese momento no eran propiamente contratos, lo que podría complicar el proceso y la devolución de sus ahorros.