Cámara Baja de EU bloquea cualquier acción militar de Trump

"Esto es una declaración del Congreso de Estados Unidos, no permitiré que esa declaración se vea disminuida por un veto" de Trump, explicó unas horas antes de la votación la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi.

La, de mayoría demócrata,, un texto simbólico con el que los congresistas buscan recuperar los poderes del Congreso.La resolución, que insta a Trump a" a toda acción militar contra Irán sin la aprobación del Congreso,, con el apoyo de tres republicanos. Sin embargo, será difícil que tenga el visto bueno del Senado, controlado por el partido del presidente.La Cámara Baja sacó adelante la moción destinada a demostrarque el pasado día 3 de enero acabó con la vida del general iraní Qasem Soleimaní.Para evitar un previsible veto de Trump,, y que no requiere la firma del presidente, a pesar de que eso le resta fuerza de ley.El texto se centra exclusivamente en un posible conflicto con, a pesar de que tanto Washington como Teherán expresaron este miércoles su voluntad de alejarse de la perspectiva de un enfrentamiento militar.Aunque Trump no informó al Congreso antes de la operación contra Soleimani, sí notificó a los legisladores antes del límite de 48 horas exigido por la ley, pero lo hizo a través de un documento confidencial.pero la mayoría republicana en esa cámara complica la aprobación de ese texto, que instaría a Trump a terminar en 30 días cualquier acción militar contra Irán no autorizada por el Congreso.