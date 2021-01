Cámara de Diputados Sufragio efectivo, sí reelección

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La no reelección representa un anhelo de libertad… lo contrario es el continuismo de un hombre o de un grupo reducido de hombres en el poder, que hacen degenerar a los gobiernos en tiranías absurdas…”, alegaron en la tribuna entusiastas integrantes del Partido Nacional Revolucionario en abril de 1933.



El padre del PRI aún tenía fresca la bandera de “sufragio efectivo, no reelección” que desembocó en la Revolución Mexicana, y aunque la Constitución de 1917 permitía contender en forma consecutiva por una diputación federal, el entonces joven partido dejó impreso su temor en la exposición de motivos de la iniciativa de reforma al artículo 59 constitucional:



“Son muy conocidos los hechos históricos que confirman la tesis… Dos ejemplos que corresponden a diversos períodos de tiranía y continuismo: los del general Antonio López de Santa Anna y Porfirio Díaz.”



Ese 1933, por vez primera en la historia mexicana, se dejó claro que nunca más habría reelección legislativa. Sin embargo 31 años después, el 13 de octubre de 1964, Vicente Lombardo Toledano alegó desde la misma tribuna, y en representación del Partido Popular Socialista, que dicho freno “impedía la formación de cuadros parlamentarios dotados del necesario rigor profesional en dos periodos sucesivos, pero no para un tercero inmediato”.







El PRI dio vuelta a la tuerca, lo respaldó y reformó el artículo 59 de la Constitución para avalar la reelección, pero el Senado de la República no estuvo de acuerdo y regresó la minuta a los diputados. El documento se quedó en la “congeladora legislativa”.



Hoy, 56 años después, cuando el PRI apenas cuenta con 48 escaños en San Lázaro, buscará que 42 de sus diputados repitan, en tanto que el PAN, con 77, intentará la reelección de 64.



Todos los partidos aprobaron en marzo pasado modificar el artículo 59 de la Constitución para permitir la reelección, empezando la actual legislatura, es decir, la de ellos mismos.



De la bancada mayoritaria en San Lázaro, la de Morena, 229 de sus 252 diputados buscarán reelegirse, y el presidente nacional del partido y actual diputado federal, Mario Delgado, los impulsó a hacerlo.