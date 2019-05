Cambia el formato de la Copa MX

Bajo el nuevo formato participarán 27 clubes: 15 de la Liga MX y 12 del Ascenso MX divididos en 9 grupos de 3 equipos cada uno. La fase regular iniciará el 30 y 31 de julio, mientras que la Fase Final, (es decir desde Octavos de Final), comenzará el 21 y 22 de enero del 2020.Otra de las modificaciones es que a partir de los Octavos de Final, las series serán a visita recíproca y en caso de empate en el marcador global, el ganador se definirá en tanda de penales, ya que en el certamen no contarán como criterios de desempate la posición en la Tabla General ni los goles como visitante.CAMBIA LIGA FEMENILLuego de dos años de existencia, la Liga MX Femenil tendrá cambios para el próximo año futbolístico, de acuerdo a las decisiones adoptadas en la Asamblea de Dueños.De entrada, el certamen aumentará el límite de edad, por lo que ahora podrán jugar futbolistas Sub 25 (anteriormente eran Sub 24) y se mantendrá la no restricción al número de jugadoras registradas en dicha categoría. Otra de las novedades es que a partir de la nueva temporada, se permitirá registrar y alinear a seis jugadoras mayores, ya que antes solo eran cuatro.