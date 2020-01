Cambian a Niño Dios con figura de Baby Yoda en Rosca de Reyes

"Pensamos de qué manera podíamos hacer algo diferente, ofrecer algo nuevo, y de ahí surgió la idea de incluir los muñecos de Baby Yoda en la rosca", señala Gonzalez, y reconoce que no esperaban la aceptación que iban a llegar a tener.

"Tuvimos que encargar todo el material de nuevo para las roscas, porque la producción que teníamos prevista era mucho menor".

La tradición dese enriquece, pero no muere. Ya las hay incluso de tacos al pastor, pero en esta ocasión, la novedad fue la inclusión del personaje, de la serie, dentro de ella, en lugar de colocar alLa imagen de la rosca conen redes sociales en estos días. Myriam González, chef dueña de, en Zapopan, fue una de las que ofrecen este versión de la rosca.La tradición de la, se especula, tiene su origen en épocas del Imperio Romano, donde los habitantes realizaban celebraciones dedicadas al Dios Saturno, en las cuales, se elaboraba un pan redondo con higos, dátiles y miel que era repartido entre todos.Después, la Iglesia Católica lo adoptó para representar la corona de Adviento. En nuestro país, la tradición fue importada desde España en el siglo 16, donde se optó por incluir un niño que hace alusión al nacimiento de Jesús.Apegadas a la tradición, cocineras de la Panadería "La Luz", en el Centro de Guadalajara, siguen preparando desde hace 103 años la misma receta cada 6 de enero, herencia de su fundadora Julia Aguiar."A veces vienen y nos preguntan si tenemos con relleno, que si les ponemos chocolate, pero no. Nosotros no le entramos a eso, sólo vendemos la tradicional", subraya Eva, actual encargada del lugar, y quien asegura que con las nuevas tendencias, se pierde el toque único de la rosca, y la creación termina por convertirse en un pastel.Además, afirman que por nada del mundo, cambiarían al, por ninguna otra figura.Algunas otras roscas de reyes han llamado la atención, por ejemplo la realizada por la Carnicería Ramos de Monterrey, Nuevo León, quienes en lugar de utilizar pan y el tradicional ate utilizaron varios kilos de. Y por si fuera poco, en lugar del Niño Dios incorporaron a la rosca pequeños cerditos.Y esta tradición no podía escapar de los ya tradicionales, siendo en esta ocasión ya muy popular una imagen de una tradicional rosca de reyes, de cual al partirla surgió un hombrecillo con apariencia de "", monito que ha causado intriga sobre qué le tocaría regalar al comensal para el próximo 2 de febrero, Día de la Candelaria.