Cambian a Westeros por una invasión alien

Ciudad de México-. La Trilogía de los Tres Cuerpos, escrita por el autor chino Cixin Liu, dará el salto a la pantalla chica de la mano de Netflix.



David Benioff y D.B. Weiss, creadores de Game of Thrones, convertirán junto a Alexander Woo la saga de ciencia ficción en una serie original para la plataforma.



El Problema de los Tres Cuerpos, novela que abre la trilogía, es la primera obra no escrita originariamente en inglés galardonada con el premio Hugo, de culto en la literatura de género.



La saga se centra en el primer contacto de la humanidad con una civilización alienígena.



El Bosque Oscuro es la segunda entrega, mientras que El Fin de la Muerte es el título del tercer libro.



“Cuando leí El Problema de los Tres Cuerpos, mi idea de la ciencia ficción cambió para siempre”, afirmó Peter Friedlander, vicepresidente de Series Originales de Netflix, en un comunicado.



“La trilogía de Cixin Liu es la saga de ciencia ficción más ambiciosa que hemos leído, y lleva a los lectores en un viaje desde la década de 1960 hasta el fin de los tiempos, desde la vida en nuestro punto azul pálido, hasta los confines del universo. Esperamos pasar los próximos años de nuestras vidas dándole vida a esto para el público de todo el mundo”, señalaron los creadores de la exitosa serie Game of Thrones.