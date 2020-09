Cambian artesanos productos por comida; los ahoga crisis

Escuchar Nota

Saltillo, Coahuila-. Ante la crisis económica que ha dejado la pandemia del coronavirus, artesanos provenientes de comunidades indígenas de Santiago Metzquititlán, en Querétaro, ofrecen sus productos a cambio de comida, pues las ventas en este sector de la microeconomía generaron una crisis alimentaria.









Debido al encanto de las coloridas muñecas de trapo de carita alegre y vivos listones adornando su cabello, artesanos indígenas las canjean por víveres para subsistir en medio de la crisis sanitaria.



“Como no vendo nada, ya de perdido le pido una despensa a quien quiera una muñequita, de perdido un arrocito que me den, lo que sea la voluntad de la gente. Yo invito a todos los saltillenses a que me visiten con mis artesanías, cualquier despensa es bienvenida” señaló Carmen, quien tiene más de 20 años dedicada a este oficio.



A ras del piso, Claudia, quien proviene de Santiago Metzquititlán, adorna su área de mostradores en el bulevar Eulalio Gutiérrez casi esquina con Valdés Sánchez, frente a una conocida plaza comercial, donde las decenas de muñecas Lelé aguardan quietas para ser adoptadas.