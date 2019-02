Cambian de ‘chip’ los Atléticos

Después de coronarse apenas este pasado domingo dentro de la LOBANC consiguiendo su segundo campeonato, la organización de los Atléticos de Acuña ya se encuentra metida al 100% preparando su regreso a la Liga del Norte “José Fernández Santos”.De hecho, la directiva del equipo encabezada por Óscar Mario Reyes Villarreal, el Club Continental y el Club Continental Nueva Generación ya iniciaron los preparativos desde hace varias semanas. Sin embargo, con la conclusión de la campaña en la LOBANC ahora sí están enfocados totalmente en el compromiso que arranca el 31 de marzo.La “ola verde” debutará en casa ese día recibiendo la visita de los Carboneros de Nava en la jornada inaugural.Posteriormente, su primera visita será la semana siguiente al municipio de Allende para visitar a los Alambrados.En lo que respecta al roster, la directiva continúa analizando cuidadosamente los refuerzos del equipo.Principalmente se pretende hacerse de los servicios de lanzadores foráneos con un alto nivel de competencia, además de otros peloteros de diferentes partes de la región norte del estado.Jornada Rival1 Vs. Carboneros de Nava2 @ Alambrados de Allende3 Vs. Bravos de Sabinas4 @ Venados de Cuatro Ciénegas5 Vs. Acereros de Monclova6 @ Tuzos de Palaú7 Vs. Barreteros de Barroterán8 @ Agricultores de Morelos9 @ Diablos de Nadadores* Segunda vuelta se juega a la inversa