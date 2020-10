Cambian de postura: habrá peregrinaciones en Nuevo León

Escuchar Nota

"Sí se van a realizar (las peregrinaciones) en muy reducidos grupos, en un grupo pequeño, cuidando todas las medidas sanitarias. Lo más importante es cuidar la salud", dijo el funcionario en la rueda de prensa de actualización de casos diarios de coronavirus.

"Platicaré detenidamente el protocolo y lo comentaré mañana (hoy). Vamos a tener un protocolo bien establecido con el Arzobispo y todas las autoridades de la Iglesia".

"Obedeciendo a la autoridad, no se harán peregrinaciones de muchas personas para cuidar la sana distancia y cuidar también que no vayamos a contagiarnos", indicó el prelado en su mensaje en redes sociales.

La Secretaría de Salud estatal cambió su postura: afirmó que en un encuentro con Rogelio Cabrera López, Arzobispo de Monterrey, se acordaron algunas medidas sanitarias que serán anunciadas hoy.

El anuncio se da luego de que Salud había adelantado que no se realizarían las peregrinaciones para evitar aglomeraciones y la propagación del virus, sin embargo, no se detalló la razón del cambio de postura.

Antes, por la mañana, el Arzobispo había dejado abierta la posibilidad de que las marchas de feligreses rumbo a la Basílica se realizaran.

"(Queremos) cuidar mucho nuestro acercamiento a la Basílica y adentro (del templo) están claros los protocolos para cuidar la salud".

Dijo que quedan vigentes las tres principales medidas sanitarias: uso de cubrebocas, gel antibacterial y sana distancia.

"Lo hacemos sobre todo para el bien de nosotros y de esa manera ofrecerle a la Virgen María esta nueva circunstancia en la que la celebramos. Ojalá que, de modo personal o también de modo familiar, no olviden que es muy bueno peregrinar", señaló.

"El signo de la peregrinación nos recuerda siempre que estamos de paso".