Cambian fechas para revisar leyes regulatorias del T-MEC en el Senado

Ciudad de México.- El Senado cambió las fechas para la realización de un período extraordinario de sesiones, en el cual deberá “armonizar” -como cámara de origen- seis leyes sobre el T-MEC y posteriormente enviarlas a la Cámara de Diputados para su revisión. La cámara alta deberá aprobar, además, un pacto medioambiental con Estados Unidos.



Ricardo Monreal, líder de la mayoría de Morena, mantuvo este fin de semana comunicación con su bancada y con los coordinadores parlamentarios de otros partidos, para informarles que no habrá sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión este lunes 22 de junio, donde se convocaría a un periodo extraordinario.



En cambio, la sesión presencial de la Permanente será el domingo 28 de junio y se convocará a Periodo Extraordinario para aprobar leyes pendientes del T-MEC el lunes 29 y martes 30 de junio y no el día 24 como estaba previsto.



Una vez que el Senado apruebe los cambios legales a leyes relativas del T-MEC las turnará a San Lázaro con el objeto de ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación y entrar en vigor en el primer día de julio.



En el caso del pacto medioambiental con Estados Unidos, su aprobación es facultad exclusiva de la Cámara de Senadores, por tratarse de un tratado internacional.



Las leyes que deben de ser armonizadas al T-MEC son la Ley de Protección a la Innovación Industrial; la Ley de Infraestructura de la Calidad y la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación.



Asimismo, se requieren reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor; al Código Penal Federal en materia de grabación no autorizada de obras cinematográficas y a la Ley Federal de Variedades Vegetales.



De esta manera, continúan en trabajo permanente las comisiones unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores América del Norte; Puntos Constitucionales; Economía; y de Trabajo y Previsión Social del Senado para tener los dictámenes de las leyes en cuestión.