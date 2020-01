Cambian nombre a 20th Century Fox

Escuchar Nota

Ciudad de México.- The Walt Disney Company retiró la palabra "Fox" de los activos que compró de la empresa 21st Century Fox, haciendo que el estudio 20th Century Fox pase a llamarse 20th Century Studios, y Fox Searchlight Pictures sea Searchlight Pictures, reportó Variety.



En materia televisiva aún no se han tomado decisiones finales sobre ajustes, por lo que de momento las empresas 20th Century Fox Television y Fox 21 Television Studios mantendrán sus nombres.



Las discusiones para también cambiar los títulos de las empresas televisivas están en marcha, aunque aún no ha surgido un censo, aseguró una fuente.



Disney también ha transformado los correos electrónicos de los empleados de Searchlight, que tenían la dirección fox.com, para reemplazarlos por searchlightpictures.com.



La primera película en llevar el nuevo nombre de los estudios Searchlight será Downhill, protagonizada por Julia Louis-Dreyfus y Will Ferrell, mientras que la primera cinta con el nuevo logo de 20th Century Pictures será Call of the Wild, descrita como una comedia familiar.



Disney logró adquirir en marzo pasado los estudios de cine y televisión 20th Century Fox por 71.3 millones de dólares, aunque no compró ni la cadena de transmisión Fox ni Fox News, que no formaban parte de 21st Century Fox sino de Fox Corp.