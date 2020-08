Cambian nombre al ‘Día de los Abuelos’ por lenguaje incluyente

Escuchar Nota

“Esta decisión tiene como finalidad considerar también a las mujeres mayores, quienes forman la mayoría de este grupo poblacional, no de los “abuelos” ya que esta denominación tampoco incluye a las abuelas; ni todas las personas mayores son abuelos o abuelas, ni todas las abuelas o abuelos son personas mayores”, menciona el comunicado.

Este 28 de agosto se conmemora en México el “Día Nacional de las Personas Mayores”, fecha que se celebra desde hace 22 años en el país, en un inicio como, título que fue cambiado posteriormente a, y que hoy elcambia nuevamente con la intención de emplear un lenguaje incluyente, se informó a través de un comunicado de prensa.Elenfatizó que esta celebración ofrece un espacio para felicitar a las personas mayores y brindarles un reconocimiento por sus aportaciones actuales y potenciales al desarrollo cultural, social, económico y político de la sociedad mexicana y sus comunidades. Pero especialmente, para impulsar la lucha por el reconocimiento y pleno ejercicio de sus derechos.Menciona que este año, la celebración se lleva a cabo en medio de una crisis sanitaria, que ha puesto de manifiesto las desigualdades y discriminación que enfrentan las personas mayores y que obliga a reflexionar sobre su situación en dicho contexto.Menciona, que la estrategia para la mitigación de la epidemia, en el caso específico de las personas mayores, hizo énfasis en que se quedaran en casa y que no fueran visitados, centrándose casi exclusivamente en las que viven solas; poco se consideró a las que viven acompañadas, a las que realizan labores de cuidado dentro y fuera de su hogar y a las que tienen que salir a trabajar.Además se enfatiza que, la implementación de la estrategia de, al establecer el resguardo prioritario de las personas mayores en sus hogares, puso de manifiesto:1) La presencia y relevancia de las personas mayores en las actividades del campo, de la industria, los servicios, el comercio, el hogar, el gobierno y la salud.2) Que muchas personas mayores no pudieron quedarse en casa por no contar con una pensión por jubilación, y tuvieron que seguir trabajando, muchas de ellas en condiciones precarias, de informalidad y riesgo.3) Que muchas de las situaciones que afectan a las personas mayores que normalmente se encuentran en sus casas, se han visto incrementadas y empezaron a ser sufridas por otras que tuvieron que quedarse ahora.En ese contexto, elseñala que la experiencia de esta crisis sanitaria plantea la imperiosa necesidad de avanzar hacia una sociedad más humanista, solidaria y colaboradora, que disminuya las desigualdades, garantice los derechos y sea capaz de ofrecer bienestar a todas las personas durante todo el curso de su vida, y que ofrezca a todas y todos, una vejez digna de ser vivida.