Cambiará IFT reglas a AMX y Televisa en 2020

América Móvil (AMX) y Grupo Televisa tendrán nuevas medidas por su carácter de Agente Económico Preponderante (AEP) en telecomunicaciones y radiodifusión, respectivamente.Las reglas que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) impuso a AMX y Televisa en 2014 serán ajustadas tras finalizar el análisis bienal que actualmente está en proceso.El carácter de preponderancia se dicta a un agente económico cuando su participación de mercado en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión está sobre el 50 por ciento.Gabriel Contreras, presidente del órgano regulador, aseveró que el cambio de medidas, basada en la evolución en los últimos dos años, tomará más de seis meses, por lo que será hasta 2020 cuando se den a conocer las modificaciones.El IFT convocó en días pasados a una consulta pública en la cual los interesados pueden emitir comentarios sobre el avance de las medidas impuestas tanto a AMX como a Televisa, proceso que concluye este lunes."Sigue revisar el análisis de la consulta, revisar el cumplimiento y después iniciar un procedimiento con los agentes preponderantes."Se sigue en forma de juicio, se respetan todas las garantías y derechos que se tienen del debido proceso y después se emite una nueva resolución que tiene el propósito de suprimir, modificar o incorporar medidas, todas cumpliendo lo que establece la Constitución y el mandato específico que la preponderancia, el tamaño de estos agentes, no sea un problema para competir", dijo.Tras su participación en el Foro de Telecomunicaciones 2019 de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), Contreras detalló que después de la consulta pública serán las diferentes unidades que conforman al Instituto las que revisen a detalle los temas de competencia y cumplimiento para tener resultados sobre el impacto de las reglas que le impuso el órgano a ambas empresas.De acuerdo con datos de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), la participación de América Móvil en el sector de telecomunicaciones disminuyó de 60.6 por ciento en marzo de 2017 a 60 por ciento en septiembre de 2018.Sobre el avance porcentual de la preponderancia de Televisa en radiodifusión no se han revelado cifras oficiales específicas, pero, de acuerdo con analistas, se presume que la empresa tiene alrededor del 60 por ciento de participación.