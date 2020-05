Cambiaría el rumbo de la liga MX; acabaría sin campeón

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Pese a que algunas de las principales ligas del mundo comienzan a ver el regreso del futbol, la Liga MX podría ver un destino parecido al de competiciones como la de Holanda o Bélgica, quienes ya han dado por terminada su temporada aunque en México no se determinaría un campeón.



De acuerdo con nuestro colaborador David Medrano, esta es una de las cinco variables en la bajara de opciones que la Liga MX considerará para determinar el futuro del Clausura 2020.



“Por primera vez en el receso el dar por terminado el torneo sin campeón es una opción. Es uno de los cinco escenarios que se analizaŕan el miércoles”, apuntó Medrano Felix en sus redes sociales.







Además, aclaró que, al no haber campeón y subcampeón, los equipos que acompañarían a Rayados y América en la siguiente edición de la Concachampions serían Cruz Azul y León, el primer y segundo puesto de la tabla en el Clausura 2020.



La mayoría de los clubes tienen en sus contratos televisivos una cláusula en la que de no jugarse completo el torneo, podría haber penalizaciones e incluso se podría hasta romper el acuerdo.



De concretarse la opción de cancelar el torneo los clubes deberán renegociar con los jugadores o rescindir contratos, pues no contarán con dinero por la falta de patrocinadores, derechos de transmisión y las ganancias de entradas.