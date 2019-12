¿Cambiarías un dedo de l pie por un pulgar?

Médicos estadounidenses usaron uno de los dedos del pie de un paciente para trasplantarlo en la mano izquierda, tras la pérdida de, mientras empleaba la sierra en el corte de madera para hacer un regalo a su novia. En cuestión de instantes vio algo salir volando y pensó que era un pedazo de madera, cuando en realidad era una parte de su cuerpo.pidieron a los familiares llevar el pulgar en menos de cuatro horas para podérselo poner. Sin embargo, no pudieron dar con la extremidad a pesar de la ardua búsqueda, de acuerdo a información publicada por Daily Mail.Los cirujanos tuvieron que cerrar la herida de Adkins. Debido a la importancia del pulgar en las diversas actividades cotidianas,; trasplantar un dedo del pie en la mano.Adkins se tomó algunos meses para pensar sobre dicha opción, durante ese tiempo reflexionó sobre su pasión por el tiro con arco yde agosto del presente año.Una semana después de la exitosa intervención, el joven no pudo contener su alegría al ver los resultados, incluso llegó a decir: “¡A los doctores les gusta como se ve!”,Su dedo se dobla y se estira bastante bien. Es el mayor movimiento que he visto luego de una transferencia de este tipo”, afirmó