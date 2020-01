Cambio climático hace aparecer cada vez más cadáveres en el Everest

La Razón de España

Elestá provocando que cada vez másde la montaña más alta del mundo, el, que alcanza los 8 mil 848 metros y que ya han conseguido escalar más de cinco mil personas.De los montañistas que han intentado llegar a la cumbre, se data quey se cree queEsa es la explicación de porqué últimamente los atrevidos que intentan llegar a la cima se están encontrado cuerpos a su paso.Y es que a medida que avanza el, la nieve va desapareciendo poco a poco yYa se están retirando cuerpos que murieron recientemente, pero lo preocupante es que fallecidos que llevaban mucho tiempo bajo la nieve también están apareciendo.Ladeclaró que actuar ante la aparición de restos no es tarea fácil y, es que, la ley nepalesa requiere laEs más, a día de hoy, hay una discusión vigente para. Un clima más caliente está provocando esta situación y los alpinistas así lo confirman.De hecho, no solo está desenterrando cuerpos, sino también huesos, botas viejas y objetos de misiones que acabaron en desgracia hace décadas.En cuanto a los restos humanos, hay algunos que están increíblemente bien conservados con parkas decoloradas y rostros que se tornan del color del carbón.Subir el Everest no es un juego y lo saben bien los alpinistas que lo han intentado subir yHan sido muchos los que han perdido la vida por lograr el sueño de llegar a la cima y, de hecho, enCientos de personas conocen o han pasado por el cuerpo de, más conocido como, uno de los alpinistas que falleció durante esa expedición y que ya es, una zona cerca de la cumbre, por encima de los 8,000 metros, donde muchos escaladores sufren una eufórica “fiebre de la cumbre” .Es un marcador popular para los escaladores que ascienden en su camino hacia la cumbre. A pesar de su gran tamaño, las montañas son ecosistemas frágiles y los glaciares de sus cumbres están desapareciendo.El aumento de las temperaturas provocado por el cambio climático afecta de manera alarmantemente a estos ecosistemas vitales y ya es un tema de preocupación mundial que cada vez adquiere más importancia y repercusión por acontecimientos como los de los cadáveres que están apareciendo en el Everest.