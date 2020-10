¿Cambio de horario afecta a la salud?

Escuchar Nota

“Se ha desfasado nuestro reloj biológico más de dos horas, nos pasa todos los fines de semana. La noche difícil es la del domingo, que queremos dormir temprano para iniciar las actividades el lunes temprano, y no es posible porque se ha desfasado”, agregó.



Añadió que en la etapa en la que soñamos, que es la última, “se llama sueño de movimientos oculares rápidos porque movemos los ojos como si viéramos lo que soñamos, y esa etapa es necesaria para el cerebro: atención, memoria, carácter, inteligencia, toma de decisiones, todo lo que el cerebro coordina se refuerza al soñar”.



En entrevista para XEU Noticias, dijo quey el sábado si es posible se levantan más tarde, así como que la noche del sábado se acuestan tarde y el domingo se levantan tarde.El experto dijo que, “tenemos un reloj biológico que se puede adaptar a cualquier cambio de horario, y moverlo una hora no tiene ninguna implicación sobre la salud ni nos genera trastorno de sueño alguno”.Respecto, “las personas que tienen somnolencia es porque existen trastornos de sueño que no se toman en cuenta”.Apuntó que, sin embargo, esto no se las genera el cambio de horario.Reyes Haro Valencia subrayó la importancia del dormir bien.En ese sentido, explicó que el sistema inmunológico se refuerza en una de las etapas de sueño profundo, y el dormir consta de cuatro etapas, “desde que dormimos hasta que soñamos, y es importante soñar.”Detalló que las etapas del sueño suceden en ciclos de 90 minutos: “cada hora y media soñamos, despertamos, nos reacomodamos e inicia otro ciclo de cuatro etapas. Volvemos a soñar y así sucesivamente”.Indicó que las primeras dos etapas son sueño ligero, que duran el 60 por ciento, y eso nos lleva al sueño profundo.y ahí el cuerpo se recupera. “Producimos neuronas, neurotransmisores, nuevas células, se refuerza el sistema inmunológico”, declaró en entrevista.El director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño dijo queLas complicaciones que podría presentar son: p, están durmiendo durante el día.Por ello, recomendó el proceso de higiene de sueño, que consisten en hacer algunas actividades durante el día, como tener actividad física.También, se debe evitar el consumo de sustancias estimulantes con cafeína o nicotina en horas previas a dormir. Se pueden tomar durante el día, pero no en la noche.Reducir la ingesta de líquidos tres horas antes de acostarnos, lo que permitirá tener tranquilidad en el aparato digestivo y en las vías urinarias.Acondicionar la recámara para que no haya estímulos como televisor, no acostumbrarnos a dormir con celular o tabletas porque se estimula el cerebro y crea dificultad para dormir.Con información de XEU