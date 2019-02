Cambios en Fondo Minero afectarán a Coahuila

Al cambiar las reglas de operación del Fondo Minero, los municipios mineros de Coahuila recibirían menos recursos este año y los siguientes, puesto que el Gobierno Federal decidirá a dónde se canalizará el impuesto especial que pagan las empresas dedicadas la extracción de minerales.Es decir, los recursos generados en Coahuila podrían canalizarse a otros estados.Evaristo Lenin Pérez Rivera, diputado federal, lamentó el “centralismo asfixiante”que aplica el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que resta manejo financiero a los gobiernos locales.Hasta el año pasado, el impuesto especial a las mineras del 7.5% sobre sus utilidades estaba destinado a proyectos de las propias comunidades con vocación minera.Ahí, se invertía en obras de protección y restauración ambiental, agua, drenaje, electrificación, rehabilitación de caminos rurales, de escuelas y centros de salud, entre otras obras que compensaban la afectación del entorno.En el caso de Coahuila, en los últimos 4 años se generaron y aplicaron 556 millones de pesos del Fondo Minero en municipios como Ramos Arizpe, Sabinas, San Juan de Sabinas, Progreso, Múzquiz, Ocampo, Sierra Mojada y Castaños.“Lo que está sucediendo es un centralismo asfixiante. En cada uno de los programas federales que revises hay una violación a la autonomía municipal, a los estados; las decisiones las están tomando desde México, sin previo diálogo con las instancias de los tres niveles de gobierno”.El Fondo Minero era manejado a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y ahora estará en manos de la Secretaría de Economía.“Se va a utilizar en comités ciudadanos, a través de las familias mineras, a lo cual no nos oponemos, que se pueda destinar parte del presupuesto para combatir muchos de los problemas que tienen los mineros en salud, educación, en disminución de la pobreza, pero en coordinación con el Estado y el municipio”.La Ley de Ingresos de la Federación 2019, establece que ahora el 80% del impuesto irá al Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera, el 10% irá a la Secretaría de Economía y el 10% al Gobierno Federal, y la Federación determinará su distribución.Añadió que los gobiernos de Chihuahua y Zacatecas promueven controversias constitucionales contra esa determinación, porque se violenta el Pacto Federal.“Es una decisión unilateral y eso está perjudicando gravemente al desarrollo municipal, principalmente… se va a tomar la decisión de manera central y no te están diciendo qué es lo que recaudaste, lo que históricamente tenías, para regresarlo, y en ese sentido se pueden ver seriamente afectados los municipios, unos más, otros menos, que estaban recibiendo recursos importantes para infraestructura y resolver rezagos de muchos años”.“Hay una amenaza de que puedan recibir menos dinero, de que no sean tomados en cuenta, de que se convierta en una situación totalmente clientelar”, recriminó.