Camila Cabello será la primera Cenicienta hispana

La cantante cubano-estadounidense Camila Cabello se probará la zapatilla de cristal para protagonizar una nueva versión de "Cenicienta", dijo el martes una fuente cercana al proyecto.La decisión de elegir a una mujer hispana es una ruptura significativa con una larga tradición de Cenicientas blancas y generalmente rubias.Cabello, una cantante y compositora nominada a los Grammy también ayudará a escribir las canciones de la película.El proyecto surgió de una idea original del presentador de televisión James Corden, dijo la fuente a AFP.El remake fue reportado por primera vez por la revista de entretenimiento The Hollywood Reporter.Corden, más conocido por "The Late Late Show" y su serie "Carpool Karaoke", coproducirá la película a través de la compañía Fulwell 73, de la que es socio.A la cabeza del proyecto estará la directora Kay Cannon, quien ha contribuido a romper el molde de Hollywood con narrativas dirigidas por mujeres.Cannon hizo su debut como directora en 2018 con la comedia aclamada por la crítica "Blockers", que recaudó más de 93 millones de dólares en todo el mundo.Cabello obtuvo reconocimiento a los 16 años como parte del grupo de chicas Fifth Armony, que abandonó en 2016 para seguir una carrera en solitario. Alcanzó la fama en agosto del año siguiente, cuando su exitosa canción "Havana" se elevó a la cima de la lista de temas más populares.La artista de origen cubano lanzó su álbum homónimo en enero de 2018, que debutó en el número uno de la lista Billboard 200.