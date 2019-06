Camila Cabello y Shawn Mendes dan adelanto de Señorita

#Señorita video with @camila_cabello midnight ET tonight! Join us for the premiere on YouTube starting at 10pm & chat at 11pm ET x pic.twitter.com/d7dWIME9gg — Shawn Mendes (@ShawnMendes) 20 de junio de 2019

La noche de este 20 de junio se estrena el video de la nueva colaboración de la cantante Camila Cabello con el galán Shawn Mendes, titulado "Señorita", que se estrena a nivel mundial este viernes.Los fans de ambas estrellas no tardaron en reaccionar y de inmediato convirtieron la palabra "Señorita" en tendencia mundial de Twitter.Las expectativas, además de la explosión de talento y seducción en el video, están puestas en que Mendes cantaría en español, para beneplácito de sus fans.A través de la cuenta de YouTube de Camila Cabello, se publicó un teaser con las primeras imágenes del videoclip.En solo unos segundos se aprecia que Camila interpreta a una mesera de una cafetería, donde llega el joven y la mira con toda la intención de que pase algo más entre ellos.Este viernes 21 fue marcado en el calendario, desde hace un par de días, como el día elegido para el estreno mundial de la nueva colaboración de los cantantes.Ya habían trabajado juntos en noviembre de 2015, cuando publicaron "I know what you did last summer".Como era de esperarse, su cercanía desató comentarios y especulaciones sobre una posible relación, aunque Camila y Shawn han aclarado que lo suyo no rebasa la amistad.Camila también lanzará una colaboración con Ed Sheeran el próximo 12 de julio, pero para la nueva producción discográfica del británico, que llevará por nombre "No. 6 Collaborations Project".