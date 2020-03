Camila Sodi y su hija tienen coronavirus

Escuchar Nota

“Empecé a tener todos los síntomas, todos, todos, todos… Y luego mi hija se sintió muy mal, a ella sí le hicimos la prueba porque tenía mucha fiebre y salió positiva lo cual significa que yo también estoy positiva", informó Sodi.



“Si tienes 30 o menos y no tienes calentura así fuertísima y no sientes que no puedes respirar entonces por favor no te vayas a hacer la prueba, no vayas a los hospitales, quédate en tu casa, toma mucha agua. Si tienen niños, los niños se recuperan mucho más rápido, también mucha agua, mucho descanso", concluyó Camila.



La famosa actriz,, a través de sus historias de Instagram, recomendando que todos se queden en sus casas y no salgan para evitar los contagios lo más posibleLa reconocida actriz mexicana, Camila Sodi, ha informado a través de su cuenta de Instagram que le hicieron la prueba de coronavirus a su hija,, a la que salió positivo, por lo que ella también está contagiada., tras lo que comenzó a sentir todos los síntomas y otros más, pero no se realizó ella la prueba, sino que la sometió a su pequeña hija cuando también comenzó a sentirse mal y tener fiebre.La actriz señaló que todos deben de cuidarse y mantener en aislamiento para evitar lo más que se pueda los contagios, además de evitar ir a los hospitales si no se tiene mucha fiebre.