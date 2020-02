Caminará Dante en la FIL Coahuila

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La Feria Internacional del Libro Coahuila (FILC) 2020 se acerca y no viene sola, ya que está acompañada de la misma forma que Dante caminó junto a Virgilio en su recorrido por los infiernos. Aunque esta vez son tres los guías que marcan el paso de la fiesta librera: Italia, como país invitado, el estado de Oaxaca y la Real Academia Mexicana de la Lengua, como institución.



Próximo a realizarse -las fechas oficiales son del 24 de abril al 3 de mayo-, el evento literario más grande del estado, que tiene, este año, el tema Mujer, Literatura y Sociedad, dio a conocer aspectos técnicos de su edición 23. Además de haber anunciado ya, a la primera de sus cartas fuertes: Anne Carson, poeta ganadora del Premio Internacional de Poesía Manuel Acuña en la categoría de Trayectoria, nombre que le ha dado a la FILC visibilidad nacional.



Invitar a Italia, obedece a una necesidad de acrecentar el “intercambio cultural” con países no hispanohablantes, como sucedió en ediciones pasadas: Francia (2017), Brasil, (2018), Japón (2019).



Según explicó ayer Ana Sofía García Camil, secretaria de Cultura (Sec), “(Italia) ya está preparando una oferta interesante, no solo literaria sino también artística, como lo han hecho los otros países invitados. Eso enriquece mucho este intercambio cultural y las expectativas que se tienen en esta feria para seguirse consolidando como la más importante del norte del país”.



Por su parte, se espera que Oaxaca, uno de los estados más relevantes en cuanto a oferta cultural en el país, ofrezca una amplia muestra gastronómica, así como artística tanto en la danza y en las artes, ya que se homenajeará al pintor Francisco Toledo.



Además como explicó Salvador Álvarez, director de Cultura Escrita de la instancia durante el acercamiento con los medios llevado a cabo en el Centro de las Letras Óscar Flores Tapia, el puente con el estado del sur es importante debido a que es un núcleo de gestión cultural.



“Hay un aspecto que nos interesa mucho de la experiencia de Oaxaca y en la que estamos trabajando. Oaxaca tiene una gran experiencia en iniciativas de gestión cultural y su feria es un ejemplo. Queremos aprovechar la interacción de la feria misma con las entidades de iniciativa privada, porque hay (en la FIL Oaxaca) un programa de certificación de empresas socialmente responsables. En torno a eso queremos abrir una reflexión precisamente para aprender y quedarnos con lo mejor”, apuntó Álvarez, quien estuvo acompañado por Eliezer Jáuregui, coordinador general de Difusión y Patrimonio Cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), y Roberto de los Santos, coordinador de Servicios Generales de la Secretaría de Educación Pública, instancias organizadoras de la FILC.



Curaduría



El año pasado la FILC contó con 150 autores nacionales y locales, además de 19 internacionales, entre los que destacaron la poeta y activista Joumana Haddad y el músico James Rhodes.



Esta edición, comentó García Camil, “tal vez traigamos poco menos autores, porque queremos que disfruten todavía más las grandes personalidades que vamos a traer. Para evitar los empalmes, ya que de repente tenemos tres grandes autores a la misma hora”.



Otro de los puntos que se trataron fue la participación de autores coahuilenses en la FILC, ya que la SEC abrió la convocatoria para ellos, y la cual puede consultarse en redes sociales de la instancia.



Y aunque aún falta tiempo para que se conozca el programa, Álvarez, detalló que hay 15 espacios y apoyos para escritores estatales, con posibilidades de ampliarse a 20, entre los que recibirán apoyos como hospedaje y traslado.



“Los requisitos son básicos. Los interesados en participar en la feria pueden enviarnos su edición, la portada de su libro y una propuesta de presentador, además de semblanza. A partir de ahí hacemos un registro. Las restricciones son mínimas y tienen que ver con temáticas que no resulten ofensivas, ni religiosas, etcétera”, explicó Álvarez, quien agregó que en ediciones pasadas se han recibido, además de propuestas coahuilenses, trabajos de Durango, San Luis Potosí y Nuevo León.



En cuanto a las convocatorias de expositores, prestadores de servicios y alimentos, se encuentran en el portal de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), con la que han trabajado los últimos cuatro años.





Nuevos espacios



En los últimos dos años, según cifras oficiales otorgadas por la Sec, la Feria Internacional del Libro Coahuila ha crecido, ya que en 2018 recibió un total de 196 mil visitantes, mientras que la edición 2019, tuvo 200 mil asistentes. A eso se le suma la participación de 104 sellos editoriales en los 12 mil metros cuadrados de Ciudad Universitaria, donde se realiza el evento librero. Números que se busca superar.



Si bien el crecimiento de asistentes ha ido en aumento, es el espacio el que ha comenzado a quedarse pequeño en varios aspectos. Hay que recodar que el año pasado la presentación del músico y escritor James Rhodes tuvo que ser movida al Teatro de la Ciudad Fernando Soler, por cuestiones de tamaño en el foro.



Ante esto Jáuregui, explicó que se está trabajando para dar una mejor experiencia en cuanto a la logística del evento, tanto en el terreno en el que se lleva a cabo, pues se incluirán espacios nuevos y otros renovados, así como en el transporte, del cual se abrirán dos puntos nuevos en diversos sitios de la ciudad.



“Han crecido también los espacios y la disponibilidad de otros lugares de ese campus, como facultades que están junto al área en donde se exhiben los libros. También junto con ello, la participación de estudiantes. Para nosotros es muy importante la labor que estamos haciendo en el interior de nuestra ciudad. Lo hemos visto en las ediciones pasadas, en las que la participación de los estudiantes ha sido de suma importancia”, apuntó el coordinador, quien también señaló, se darán conferencias de escritores invitados en diversas escuelas de la UAdeC.