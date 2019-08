La tarde de este domingo 11 de agosto, de 2:00 a 4:00 pm, se llevó a cabo la mega caminata Juventud con Valores, en la que poco más de 150 mil jóvenes asistentes a la Santa Convocación 2019 se reunieron en la glorieta La Minerva de la ciudad de Guadalajara, formando una enorme columna de casi 4 kilómetros hasta la Av. Federalismo.De las 2:30 a 3:30 pm, el monumento más representativo de esta ciudad, comenzó a recibir a dos contingentes humanos, uno procedente de Alcalde y Juárez, compuesto por jóvenes que se hospedan en la colonia Hermosa Provincia, sede principal del evento; y otro más procedente de Federalismo y Parque Rojo, integrado por jóvenes de ambos sexos que están alojados en 16 subsedes de la Santa Convocación.Los entusiastas participantes, bajo el lema #WeAreLight (Somos Luz), procedentes de 58 naciones del mundo, recorrieron en forma ordenada, pacífica y respetuosa, a lo largo de la cual hicieron públicos los valores que profesan y practican en su vida diaria, lo que les ha permitido sobresalir en los distintos ámbitos de la vida: estudiantil, humanístico, laboral, cultural, deportivo, científico y artístico.A partir de las 3:30 pm, dio inicio el programa cultural con la participación del orador principal del evento juvenil, el pastor evangelista Nicolás Menchaca, quien reconoció la entrega y valores de los asistentes, así como el aporte de éstos a la construcción de una mejor sociedad.En el desarrollo del evento 3 señoritas y un joven, provenientes de Colombia, Italia, Inglaterra y Francia, respectivamente, dieron mensajes en sus idiomas nativos a la multitud presente, para incitarlos a ser mejores cristianos y mejores ciudadanos.El Apóstol Naasón Joaquín García, director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, envió un mensaje a los jóvenes reunidos en la caminata, para motivarlos a la superación y a contribuir al progreso de la sociedad, donde resaltó:Yo soy parte de una nueva juventud que confía plenamente en el ser humano. Soy parte de una juventud que ha puesto su confianza en un futuro promisorio… crecí con principios positivos y me siento orgulloso de haber permanecido en ellos. Por tanto, no puedo perder la fe en el ser humano. Fui inculcado en principios morales, por tanto creo que seremos guiados por el eterno Dios para ser mejores, y quienes no creen en Dios, respetamos su opinión.Inspírense en sus padres, en la naturaleza, en la familia o en la sociedad. No fijemos nuestra vista en el mal ejemplo de aquellos que buscan denigrar al prójimo por no ser de su nacionalidad, o su color de piel, de su estatura, de su estatus social o económico o de su credo religioso. Al contrario, con nuestras acciones o ejemplo, resaltemos que ese es un pensamiento medieval o primitivo. Nosotros ayudemos a cambiar las cosas, ayudemos a cambiar a nuestro país, comprometámonos sin vacilar a trabajar en favor del necesitado. Seamos positivos, impulsemos a los que, con sinceridad, luchan día con día por ser líderes sociales honestos. Impulsémonos a buscar nuestro entorno. Los jóvenes deben aspirar a tener mejores empleos, a tener mejor educación profesional; los jóvenes deben aspirar a vivir seguros, los jóvenes deben aspirar a vivir en mejores condiciones, los jóvenes deben aspirar a vivir felices, los jóvenes deben aspirar al progreso.La Luz del Mundo trabaja en todo tiempo para forjar una Juventud con Valores, útil a la sociedad en todos los órdenes, que no representa riesgo alguno para la sociedad; una juventud altamente respetuosa, productiva y honesta, alejada de los vicios y de las prácticas que degradan la dignidad humana.Estamos aquí en la glorieta de La Minerva, son aproximadamente cuatro kilómetros de recorrido que estuvieron realizando los jóvenes de lo que es el corazón de la ciudad de Guadalajara la Glorieta de La Minerva, estamos hablando de un poco más de 160,000 jóvenes que el día de hoy se han reunido en este lugar en una manifestación de expresión de fe, para hacer un llamado a los otros jóvenes que, aunque no profesen alguna religión, hacerles notar que se puede vivir feliz sin caer en los excesos, que se puede ser libre sin caer en el libertinaje, que se puede llevar una vida tranquila, agradable, sin caer en las adicciones y mucho menos integrar las filas de la delincuencia organizada.Por ello, celebramos que los jóvenes de la iglesia la Luz del Mundo se hayan reunido en este lugar para poder realizar su expresión de fe, también esto es una muestra para que el mismo gobierno federal, estatal, municipal puedan ubicar que toda esta gente que en lugar de andar delinquiendo, están en este momento hablando de los principios y de los valores y haciendo la invitación para que los que se encuentren sin ninguna opción de poder llevar una vida feliz y en paz, puedan tener la opción de quedarse en la iglesia de la Luz del Mundo, para vivir su religiosidad y también para superarse y ser mejores ciudadanos, aspirar a una superación personal, a tener una carrera, a tener un oficio, a estar en condiciones totalmente distintas, ese es el mensaje que está dando la iglesia la Luz del Mundo el día de hoy.