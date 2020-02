Camión baja a pasajera con bastón a media calle y otro autobús la atropella

Escuchar Nota

Toluca.- Una joven que se apoyaba de dos bastones para poder caminar, murió ayer al instante luego ser atropellada por un autobús de pajareros de la línea Flecha de Oro.



El accidente fue reportado alrededor de las 08:50 horas, sobre el carril de baja velocidad de Paseo Tollocan, casi esquina con Isidro Fabela, a un costado de la zona de la Terminal Toluca.



“Le neta, la chava bajó de otro camión, pero fue peligroso porque el chofer ni se orilló, entonces el otro no la ve, se jala y la mata”, narró un ambulante.



Una ambulancia del SUEM fue requerida en el lugar, sin embargo, la joven de unos 35 años ya no tenía signos vitales, de su cabeza salió un hilo de sangre y junto quedaron los bastones como mudos testigos del incidente.



El probable responsable fue asegurado por la policía, el autobús quedó estacionado a unos pasos del accidente.



La unidad del transporte público con número económico 66 y placas de circulación 717-335-J, cubría la ruta Villa Santín-Pepsi, Fabela-La Maquinita-La Colonia.



La circulación permaneció afectada por varias horas, hasta que el cadáver de la joven, que no fue identificado en ese instante, fue trasladado a la morgue.





Con información de El Gráfico.