Camión sin frenos se lleva de encuentro a 6 autos

Un fuerte accidente ocurrió la mañana de este martes, cuando un vehículo de una empresa cervecera se quedo sin frenos y se proyectó con seis vehículos que circulaban por el bulevar Francisco Coss, dejando a una persona lesionada.El percance ocurrió cerca de las 10:40 horas cuando el conductor del vehículo cervecero transitaba por dicha avenida con dirección de poniente a oriente y al llegar al cruce con la calle Miguel Hidalgo, no pudo frenar para respetar el semáforo que se encontraba en rojo y se llevó un carro Chevrolet Aveo que se encontraba esperando su paso y era conducido por María Magdalena Garza.Posteriormente, la conductora proyecto su auto contra una camioneta CV7 que transitaba con dirección hacía el norte y tenía el paso libre, por lo que no se detuvo y no se imaginó que sería participe del accidenteTras los hechos, otros tres vehículos que se encontraban estacionados recibieron el impacto, resultando con algunos daños menores en las unidades.En cuanto al conductor del camión cervecero fue identificado como Salvador Zúñiga y señaló que al intentar frenar desde metros atrás, los pedales no le respondieron.Por su parte María Magdalena, terminó con algunas lesiones debido a que su vehículo acabo embestido contara un anuncio publicitario, que acabó derribando debido al fuerte golpe, por lo que la mujer tuvo que ser trasladada a un hospital privado por paramédicos de la Cruz roja.Las autoridades de inmediato arribaron al lugar, debido a que eran 6 los involucrados y procedieron con el abanderamiento de la vialidad, así como tomaron conocimiento de los hechos y trasladaron los carros a un corralón.