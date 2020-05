Camiones de basura y altavoces sísmicos ponen “Las Mañanitas” por el 10 de mayo

Escuchar Nota

“Invito a los ciudadanos a enviarle mensajes a sus madres por medio de sus redes sociales, los cuales se podrán publicar en las redes sociales del ayuntamiento y reiteramos el llamado a permanecer en casa, comprendemos que aunque pueda ser difícil o incluso triste para muchos no estar con sus mamás en un día tan especial, una vez que se termine la contingencia, las festejarán y podrán abrazarlas tan fuerte como no lo hicieron en un largo tiempo”, dijo.



Patrullas, camiones de basura y parlantes sísmicos difundieron "Las Mañanitas" por el 10 de mayo en Neza. Especial pic.twitter.com/p347weN6mM — Metrópoli (@Univ_Metropoli) May 10, 2020

Para festejar a las madres del municipio, enpara honrar este 10 de mayo a las mujeres que tienen hijos.Debido a las recomendaciones que hicieron las autoridades de la Secretaría de Salud, que forman parte de la Jornada Nacional de Sana Distancia, este 10 de mayo los ciudadanos no podrán visitar a su mamá en su hogar o acudir al panteón para evitar la propagación del Covid-19.El alcalde Juan Hugo de la Rosa pidió a los habitantes que feliciten a su mamá con una llamada telefónica, a través de un video o realicen una reunión virtual con otros integrantes de la familia, que ahora permite llevar a cabo la tecnología, pero para garantizar su salud, no visitarla o que ella salga de su casa para no exponerla a contraer el coronavirus.