Campeonas de kickboxing mueren ahogadas durante tormenta

Una campeona y una vicecampeona del mundo de kickboxing murieron en la ciudad rusa de Sebastopol, Crimea, mientras nadaban en el mar durante una tormenta, informa Interfax citando a Vladímir Bespali, subdirector del Departamento de protección civil del Gobierno local.El funcionario señaló que las deportistas habían ignorado los informes de mal tiempo y decidieron nadar en una playa no equipada en la cala de Omega."A pesar de las advertencias de clima tormentoso, dos jóvenes se ahogaron mientras nadaban: una residente de Moscú nacida en 1986 y una residente de Múrmansk nacida en 1992. Una es actual campeona mundial de kickboxing, otra es vicecampeona", anunció el funcionario en una reunión oficial del Gobierno de Sebastopol, sin precisar los nombres de las luchadoras.Posteriormente, la Federación de Kickboxing de Rusia ha revelado los nombres de las fallecidas (Fatima Zhagúpova y Elina Guisméyeva) y ha expresado sus condolencias a sus familiares y amigos.El suceso tuvo lugar este domingo 4 de agosto en el territorio del club náutico Yug. Las condiciones climáticas impidieron recuperar los cuerpos a lo largo de esa jornada, pero el servicio de prensa del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Sebastopol informó que fueron encontrados y retirados del agua este lunes."Según datos preliminares, una de las muchachas saltó del muelle al mar tormentoso… a una ola. Probablemente, se golpeó contra el muelle y la segunda joven corrió a socorrerla", detalló Bespali. Asimismo, agregó que el club donde ocurrió la tragedia no está debidamente equipado y no tiene vigilantes de playa.Por este motivo, el gobernador interino de Crimea, Mijaíl Razvozháyev, instó a la Policía a evaluar la responsabilidad de la administración del club náutico.