Campesinos deben sembrar mariguana: consumidores

Saltillo, Coah.- La Federación de Organizaciones Mariguana Liberación pide participar en el debate para legalizar su producción y consumo, pues las iniciativas presentadas solo contemplan su cultivo en casa, cuando debe involucrarse a los campesinos para reactivar el campo.



Proponen su regulación y venta legal, que generaría 14 mil millones de pesos anuales para el sector salud y rural, informó Alfonso García Pérez, coordinador legislativo de la FOML.



“Somos un movimiento que existe desde hace 15 años, como de 4 mil personas, que promovemos la despenalización de la mariguana, porque todos somos consumidores de mariguana”.



“Estamos solicitando participar en los debates de la reforma en el sector cannabis. En el Senado el pre-dictamen que va en curso plantea como única forma de producción el auto-cultivo, o sea, que cada quien plante su plante en su casa y no pague impuestos, y no permitiría el cultivo de campesinos”.



“Nuestra propuesta es modificar ese dictamen, que haya producción de mariguana campesina en sociedad con el gobierno, independientemente de que haya una minoría de auto-cultivo, pero la producción que se haga campesina en sociedad con el gobierno, pagaría impuestos, serían ingresos directos, por derechos, al Estado mexicano”.



La Federación de Organizaciones Mariguana Liberación propone un modelo de producción campesina en sociedad paritaria con el gobierno para que el Estado reciba ingresos directos.



Posteriormente, se podría concesionar esa producción a pequeñas empresas intermediarias o procesadoras.



Explicó que en México hay 3 millones de consumidores “activos y aferrados” y 4.5 millones son “eventuales y aficionados”.



“Hay gente que consume una o dos veces al mes en alguna fiesta, en alguna reunión, en alguna cuestión religiosa, en alguna meditación y hay quienes fuman 3 ó 4 veces a la semana, son los habituales, los constantes”.



“Lo que buscamos es que haya beneficios al campo, a la ecología, recursos para el sector salud y respeto a los derechos humanos de los consumidores”.



Aclaró que el narcotráfico ya no tiene a la mariguana entre sus prioridades. Hace 30 años era el gran negocio, pero ahora lo es el cristal, la piedra y la coca.