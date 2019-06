Campesinos exigen a Cuauhtémoc entrega de fertilizantes

La Unión de Ejidos del Sur poniente del estado de Morelos urgieron al gobierno estatal que encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo a la entrega de fertilizante para sus respectivos cultivos de maíz, y advirtieron que si antes del 15 de junio no tienen respuesta cerrarán las carreteras federales y de cuota de la entidad.Artemio Corona Olmedo, presidente de dicha organización conformada por productores campesinos de los municipios de Amacuzac, Puente de Ixtla, Xochitepec, Temixco, Miacatlán, Mazatepec, Tetecala y Coatlán del Río, acudió con autoridades ejidales del municipio de Miacatlán, al palacio estatal para exigir al mandatario que entregue de manera inmediata el insumo, porque ya es temporada de siembra.“Entregamos un documento en donde demandamos hasta la salida del secretario de Desarrollo Agropecuario, Guillermo López Ruvalcaba, porque ya estamos desesperados de que cuando le demandamos el abono sólo nos conteste que no hay dinero, que han liberado los recursos para el campo”, dijo Corona Olmedo.Los campesinos aseguraron que la semana pasada el secretario de desarrollo agropecuario y el gobernador estuvieron en Tepalcingo entregando semilla y abono, pero que luego de comunicarse con los habitantes de ese municipio, les dijeron que la entrega fue simbólica a ocho de ellos, pero que hasta hoy nadie más ha recibido el apoyo.La unión de ejidos del sur poniente del estado, según su presidente (Corona), representa alrededor de 9 mil productores de los municipios mencionados.“Nos urge el abono, ya nos estamos cansando que sólo nos digan, que no hay recursos, que no han liberado los recursos para los insumos del campo, que vienen tal día, y nada y nada”, agregó el campesino.