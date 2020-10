Campesinos liberan vías del tren en Chihuahua

Escuchar Nota

Chihuahua.- Luego de más de 50 días que campesinos mantenían bloqueadas las vías del tren en el municipio de Meoqui, dentro del conflicto por el agua, el Gobierno de Chihuahua finalmente llegó a un acuerdo con los productores, y convenció, mediante un acuerdo, que se liberara esta importante vía de comunicación.



El Gobierno de Chihuahua explicó que “la liberación del bloqueo de las vías de ferrocarril en la Estación Consuelo era urgente”, en voz del secretario general de Gobierno, Luis Fernando Mesta.



En torno a este conflicto, el Gobierno de Chihuahua aún no logra que los campesinos entreguen las instalaciones de la presa La Boquilla, una instalación federal clave para cumplir con el Tratado Internacional de Aguas, donde los campesinos se niegan a entregarlas, donde ya se han registrado daños graves ocasionados por los campesinos, que impedirán la operación normal de la misma.







Este domingo, la comunidad de la Estación Consuelo decidieron liberar las vías, a pesar que el gobierno del estado no les ha resuelto sus peticiones, de abrir pozos para uso urbano y de construir una carretera para comercializar sus productos agrícolas.



La protesta impedía transitar por esta zona, e implicaba que los insumos a los agricultores y a las empresas en la entidad no llegaran a su destino, generando daños considerables, y poniendo en riesgo el sustento de miles de familias chihuahuenses.



El Gobierno de Chihuahua manifestó que con el retiro de los manifestantes se pone fin a un periodo de cerca de 60 días en el que se paralizó un área económica de la entidad, por lo que agricultores, industria, el sector ferroviario y todas las personas involucradas se verán beneficiadas con esta acción.



Al levantar el bloqueo de las vías de tren en Estación Consuelo, Meoqui, volverá la dinámica económica vinculada al transporte de mercancías a través de ferrocarril en esta región.