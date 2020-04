Campesinos temen al coronavirus ‘porque se contagia con el aire y el sol’

Escuchar Nota

“Aquí no ha llegado, gracias a Dios aquí no ha llegado. Sí estamos temiendo porque dicen que si hace aire se viene eso y si hace sol también se viene la enfermedad. Le pedimos a Dios que se quite esto”.



“Mire, pos son puros sustos y puros díceres por esto: que no debe salir uno de casa, que cubrirse con varias cosas, que lavarse a cada rato las manos, cada hora o cada dos horas, yo me las lavo cada 15 minutos, pero no sé.



“Claro, es mucho arriesgue, t’a cabrón ¿verdad? ¿Qué tal sin son mentiras y qué tal si es cierto? Ahí está usted como la balanza, p’arriba y p’abajo. T’a dura la película y al rato va a estar más ‘durazno’, porque sabrá Dios. Ahora sí estamos con el Jesús en la boca: Chuyito, Jesusito. Ora sí ¿verdad? Cuando no había pasado esto ni nos acordamos de nuestro Padre Eterno porque está carajo”.



“Yo ya la hice. Ya nomás le pido a mi Padre Celestial que no me ponga una enfermedad larga, si me voy, órales, vámonos y ya, porque ahorita los hospitales están de tócame y no me agarres”.



“No me pueden mandar, no pueden salir a depositarme, porque allá está más delicada la cosa, allá no los dejan salir afuera y aquí me tienen fregado”.



El coronavirus no ha impactado en las comunidades rurales de Ramos Arizpe, sin embargo, el solo escuchar sobre la pandemia atemoriza a unas familias, mientras que hay quienes dudan que sea cierto lo que sale en las noticias con millones de infectados y millares de decesos en el mundo y México.María Irene Mendoza Montañez, de 62 años y quien sobrevive con su esposo gracias a la ayuda de los hijos, reza para que desaparezca la pandemia, porque al parecer, dice, es muy contagioso el virus y ha escuchado que el aire y el sol favorecen el contagio.“Le he pedido mucho a Dios que se quite todo esto, aquí hay mucha enfermedad de la gripa y todo eso ¿y qué vamos a hacer con la mitad que gana la gente? ¿Los hijos qué tanto ganan? Y para darnos, si ellos tienen su familia”.En el ejido San Gregorio vive don Manuel Cruz Ortiz, de 81 años, quien sospecha que es falso lo que se dice en las noticias, por eso prefiere no verlas en televisión, además, no le sabe al control del televisor y como vive solo mejor no se distrae en ello.Pero prefiere no arriesgarse, por eso usa cubrebocas.Don Manuel conserva toda la lucidez, acostumbra bromear en su conversación y es de fácil palabra, por eso comparte que toma cerveza desde los 16 años y fumó por 50 años. El cigarro ya lo dejó, pero todavía le gusta tomar dos o tres caguamas una o dos veces por semana.En la comunidad hay varios adultos mayores, algunos en sillas de ruedas, como doña Paulina Medrano Salazar, quien es viuda y vive sola postrada en silla de ruedas, aunque sus hijos viven en el mismo ejido.Otro caso es el de don Ignacio Ramos, quien está en silla de ruedas, vive solo y sin pensión. Sus 4 hermanos viven en Chicago desde hace unos 50 años, a veces le mandan dinero y con eso compra comida a una vecina, pero ya tienen semanas que no le envían dinero.Todos ellos y otras familias más, recibieron 20 despensas que un grupo de benefactores les hicieron llegar a través de Tele Zócalo y Zócalo Saltillo.Agradecieron el apoyo porque la ayuda de los hijos ha disminuido, ya que algunos fueron despedidos del trabajo a causa del paro productivo motivado por la pandemia; en otras empresas pararon labores y los mandaron a casa sin pago alguno y a otros les pagan la mitad.