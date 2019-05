Campo mexicano preocupado por aranceles de Trump

Los productores mexicanos del campo mostraron su preocupación y nerviosismo por las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de imponer aranceles de 5 por ciento a productos de México."Es motivo de preocupación e incertidumbre para los productores del campo mexicano el anuncio de la implantación de un impuesto del 5 por ciento a todo tipo de bienes mexicanos, y más aún la advertencia de que esta imposición podría llegar hasta el 25 por ciento", afirmó Eduardo Orihuela, dirigente de la Confederación Nacional de Productores Rurales.Señaló que los negocios y en particular los términos del Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, no deben confundirse ni sujetarse a decisiones relacionadas con el proceso de migración centroamericana.Expuso que la migración es un fenómeno que nada tiene que ver con la imposición de aranceles de un país a otro, "como castigo o represalia, frente a la incapacidad de buscar y encontrar medios diplomáticos para resolver controversias o conflictos”.Orihuela dijo que a nombre de más de 250 mil productores, la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de anteponer el diálogo y la concertación para llegar a conclusiones satisfactorias y que no sean en perjuicio de la economía de los productores de alimentos del campo y del propio país.“Las decisiones súbitas y arbitrarias del mandatario Trump desequilibran los esfuerzos de planeación y ejecución de programas productivos, al mismo tiempo que trastocan inversiones que requieren tiempo para ser concertadas y puestas en práctica”, finalizó el dirigente de la CNPR.