Canacintra pide cambiar plan contra Covid-19 y reactivar economía

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Ante el creciente número de contagiados y muertos por Covid-19 en el país, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) llamó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a implementar una estrategia efectiva para evitar más víctimas y reactivar la economía.



El organismo dirigido por Enoch Castellanos Férez señaló que mientras la actual administración insista en tratar los dos temas de manera independiente, “repartiendo datos alegres, se seguirá profundizando la desastrosa situación en la que estamos”.



“En estas condiciones, ya no puede haber espacio para la exclusión, la frivolidad, ni la politiquería”, dijo.



Por lo que llamó al gobierno a trabajar en conjunto con la iniciativa privada, sindicatos, académicos, especialistas y sociedad para “atender de manera seria, estratégica y muy coordinada la salud de los mexicanos y su economía”.



Señaló que de la rapidez y eficiencia con la que se realice la vacunación, dependerá la rapidez de la recuperación económica y el regreso a la normalidad, por lo que el llamado se dirigió hacia establecer “un verdadero plan de vacunación”, que vaya más allá de las generalidades.



Canacintra reconoció los esfuerzos del Ejército Mexicano para distribuir la inmunización, así como la gestión del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores por conseguir las vacunas, pero consideró que la “la verdadera gran tarea está por delante”.



Te puede interesar:







“La sociedad demanda tener un plan nacional integral de vacunación que refleje los objetivos, procesos y resultados que necesitamos alcanzar. Satisfacer las necesidades y los tiempos a pasos acelerados. No es momento para ‘el rollo’ sin una realidad que lo respalde”, apuntó.



Pidió al gobierno federal establecer acciones concretas, aprovechar la experiencia de especialistas.



Destacó que es necesario incorporar a instituciones públicas y privadas especializadas en salud del país, dentro de las principales decisiones, tal cual lo dicta el Sistema Nacional de Salud.



También pidió saber si existe ya un protocolo de vacunación y socializarlo con la población, pues existe gran incertidumbre actualmente.



Destacó que es necesario lanzar un plan de rescate económico para el sector productivo, elaborado y respaldado por gobiernos federales y estatales, junto con el sector privado y trabajadores, para que puedan retornar de manera segura las actividades económicas y se recuperen los empleos, tal como sucede en todo el mundo.



“Mientras no existan respuestas claras que generen certidumbre y eficacia para contener la pandemia, el país no podrá salir económicamente de esta crisis y seguiremos perdiendo a seres queridos”, apuntó.