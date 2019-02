‘Canacintra Sureste, la mejor de México’

Para cerrar su campaña en Coahuila, José Enoch Castellanos Ferez, candidato de unidad a la presidencia nacional de la Canacintra, se reunió ayer en Saltillo con empresarios del sector industrial, así como diferentes autoridades.“Siempre hay un compromiso muy grande con el estado de Coahuila, dos de sus cinco delegaciones están entre las primeras 10 que tenemos en todo el país. Bueno, prácticamente con esta gira Saltillo-Monclova estaríamos cerrando la campaña en cuanto a delegaciones”, dijo el ex vicepresidente y extesorero nacional del gremio, entrevistado por Zócalo NEGOCIOS.“He recogido propuestas de personas aquí en Saltillo, y además de reunirme con mi gente de Canacintra me recibió el gobernador Miguel Ángel Riquelme; tuve la oportunidad de convivir también con el coordinador de Delegaciones federal, Reyes Flores Hurtado, y aquí en la reunión tuvimos a los secretarios de Gobierno, Economía, del Trabajo, Medio Ambiente y Educación”, dijo.Sobre la importancia de la delegación Coahuila-Sureste, Castellanos expresó: “Déjame comentarte que se trata, ni más ni menos, de la primera de las 58 delegaciones, según un estudio donde se valoran el número de afiliados, de empleos, su nivel de inversión y el monto de sus activos, lo que muy claramente refleja lo que estamos hablando.“Esto es parte de lo que debe ser la representación industrial, el tener una interacción muy ágil con los diferentes niveles de Gobierno, y el estar en comunicación y contacto permanente con los industriales”, agregó.En relación con el proceso interno, dijo que “desde el 31 de enero voy solo, como candidato de unidad. Esto no fue fortuito, es producto de tres años como vicepresidente nacional de Delegaciones, y otros tres como tesorero nacional, donde me interioricé en las actividades de la cámara y como parte fundamental de la representación ante el Consejo Coordinador Empresarial, y agradezco el respaldo que me han dado mis compañeros industriales del país”.La toma de protesta a Enoch Castelllanos se realizará el próximo 5 de marzo en la capital del país. Sucederá en el cargo a Enrique Guillén Mondragón.