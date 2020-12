Canadá aprueba el uso de la vacuna de Pfizer contra la Covid-19

Escuchar Nota

Toronto.- Canadá se convirtió en el tercer país en autorizar el uso de la vacuna Covid-19 producida por Pfizer Inc. y BioNTech SE, adelantándose a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y al principal regulador de Europa para aprobar vacunas para sus ciudadanos más vulnerables.



Canadá comenzará ahora su despliegue de inmunización la próxima semana, un desafío abrumador para un país que es el segundo más grande del mundo en términos de masa terrestre pero escasamente poblado.



El país está programado para comenzar las inoculaciones la próxima semana, con una cartera de vacunas candidatas que, según afirma, se encuentra entre las más diversas entre las grandes economías. Si se aprueban todas las vacunas candidatas, Canadá tendría acceso a la mayor cantidad de dosis de Covid-19 de cualquier otro país, sobre una base per cápita.



Se espera que la FDA emita la aprobación este fin de semana, luego de que su propio estudio concluyó que la vacuna de dos dosis brinda beneficios incluso después de la primera inyección, lo que reduce el riesgo de contraer Covid-19 aproximadamente a la mitad.



La Agencia Europea de Medicamentos ha dicho que una decisión sobre la inyección de Pfizer-BioNTech o la vacuna de Moderna Inc. podría llegar a fines de este mes.



Canadá se une al Reino Unido y Bahrein para aprobar la vacuna Pfizer-BioNTech durante la semana pasada.



Los reguladores canadienses publicaron su aviso de autorización en línea. Una portavoz de la unidad canadiense de Pfizer dijo el miércoles que Pfizer suministrará a Canadá hasta 76 millones de dosis de la vacuna.



El trato incluye un acuerdo definitivo para que Canadá compre un mínimo de 20 millones de dosis con una opción por 56 millones más.