Canadá, Cuba y Martinica vs el Tri en Copa Oro

La Selección Mexicana enfrentará a Canadá, Martinica y Cuba en la Fase de Grupos de la Copa Oro.El Tricolor, ubicado en el Grupo A de la competencia, debuta contra los cubanos el 15 de junio en el Rose Bowl de Pasadena, el 19 va al Estadio de los Broncos en Denver para medirse a los canadienses, mientras que cierra actividad el 23 en Charlotte, en el Bank of América, frente a Martinica."En realidad lo primero es prepararse bien como cada competencia que nos toca disputar. En esta Copa Oro siempre México tiene la obligación de llegar a las últimas consecuencias, así que debemos prepararnos para cumplir objetivos", expresó Gerardo Martino, seleccionador nacional, durante el evento.Una Copa Oro distinta en formato no sólo por ser la primera con 16 participantes sino porque no hubo sorteo. Los equipos ya estaban acomodados.Además, será la primera que tendrá enfrentamientos en Centroamérica, con Costa Rica, y el Caribe, en Jamaica, ambas co sedes de Estados Unidos.En el Grupo B quedaron ubicados los ticos junto a Haití, Nicaragua y Bermuda. Los costarricenses abren el torneo en el Estadio Nacional, en San José, y para las siguientes jornadas viajan a Estados Unidos para continuar su participación.En el Sector C competirán Honduras, Jamaica, El Salvador y Curazao. Los jamaiquinos reciben a los hondureños en Kingston, en la primera fecha, y después también vuelan a EU."Quizá el tema de infraestructura es fundamental, son condiciones que requiere el futbolista para realizar su trabajo. Me encanta el grupo que tenemos porque todos son fuertes y competitivos", mencionó el mexicano Carlos de los Cobos, hoy técnico de El Salvador.El Grupo D está conformado por Estados Unidos (actual monarca), Panamá, Trinidad y Tobago, y Guyana.El torneo se celebrará del 15 de junio al 7 de julio en 17 sedes y 16 ciudades.De cada grupo clasifican los dos mejores. Si México hace válidos los pronósticos de ganar el grupo el resto de su camino rumbo al título pasaría por Houston, Glendale y Chicago.El Tricolor es el máximo ganador del torneo al imponerse en siete ocasiones contra seis de Estados Unidos y una de Canadá.